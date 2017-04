dpa

Füchse in Melsungen: Sieg ist Pflicht, um dranzubleiben

Die Füchse Berlin wollen nach dem Coup gegen den gestürzten Tabellen-Führer Flensburg das Führungstrio in der Handball-Bundesliga weiter unter Druck setzen. Dafür will der Tabellen-Vierte aus der Hauptstadt am Mittwoch (20.15 Uhr) bei der MT Melsungen punkten. «Wenn wir eine Chancen haben wollen, oben weiter anzugreifen, müssen wir gewinnen», sagte Manager Bob Hanning vor der Begegnung in Kassel. Der THW Kiel liegt als Dritter nur einen Punkt vor den Füchsen. Platz drei könnte für die Qualifikation zur Champions League reichen.

Die jüngsten beiden Auswärtspartien gingen gegen die Nordhessen verloren. Melsungen ist immer unangenehm zu spielen. «Um das Ding zu schaukeln, müssen wir nochmal auf das Niveau vom Wochenende kommen», forderte deshalb Trainer Velimir Petkovic.

Seit Petkovic die Berliner im Dezember übernommen hat, verloren sie nur eine Liga-Partie. In der Rückrunden-Tabelle belegen die Füchse hinter Magdeburg mit 15:3-Punkten den zweiten Platz. In den kommenden Wochen wollen die Hauptstädter ihren positiven Lauf fortsetzen. «Wir wollen ins Final Four des EHF-Pokal einziehen und in der Liga die Teams oben weiter kitzeln», meinte Hanning.

Hierfür dürfen sich die Füchse am Mittwoch in Melsungen und am Samstag (15.00 Uhr) im Viertelfinal-Hinspiel des EHF-Cups bei Tatabanya KC aus Ungarn keine Blöße geben. In diesen beiden wichtigen Partien fehlt weiterhin Drago Vukovic (Schulter). Auch Rechtsaußen Mattias Zachrisson fällt wegen seiner noch nicht auskurierten Mandelentzündung aus.

Letzte Änderung: Dienstag, 18. April 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen