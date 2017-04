Grüne: Bündnis auch mit privater Wohnungswirtschaft nötig

Die Berliner Grünen wollen im Ringen um bezahlbare Mieten neben städtischen Wohnungsgesellschaften auch private Anbieter ins Boot holen. «Es wäre ein Fehler, die private Wohnungswirtschaft zu ignorieren», sagte Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek der Deutschen Presse-Agentur. «Ich glaube, es ist mehr als sinnvoll, mit denjenigen, die sich hier engagieren und nachhaltig vermieten wollen, nicht nur ins Gespräch zu kommen, sondern eine Art neues Bündnis für verträgliche Wohnraumentwicklung in Berlin zu schließen.» Zudem regte sie ein «Siegel für faire Vermieter» an.

Es sei gut und richtig, dass der rot-rot-grüne Senat mit den städtischen Wohnungsgesellschaften eine umfassende Kooperationsvereinbarung abgeschlossen habe. «Allerdings ist der Bereich des öffentlichen Wohnungsmarktes der deutlich kleinere in Berlin», so Kapek. «Das Ziel, in Größenordnungen neue bezahlbare Wohnungen zu bauen, ist also nicht gegen die private Wohnungswirtschaft zu erreichen, sondern kann nur mit den privaten gemeinsam mit allen Beteiligten geschafft werden.»