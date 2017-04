Mann an S-Bahnhof mit Messer verletzt

Ein 22-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung am Berliner S-Bahnhof Plänterwald mit einem Messer verletzt worden. Der junge Mann sei am Montagabend mit mehreren Bekannten in der Bahn unterwegs gewesen, als es zwischen der Gruppe und einem Paar zu einem Streit gekommen sei, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstagmorgen. Dieser eskalierte beim Halt an dem Bahnhof, schließlich habe der Mann des Paares ein Messer gezogen und auf den 22-Jährigen eingestochen. Anschließend flüchtete der Angreifer. Das Opfer kam ins Krankenhaus und wurde dort operiert. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Letzte Änderung: Dienstag, 18. April 2017 08:30 Uhr

Quelle: dpa

