Messerattacke gegen Freund: Angeklagter kündigt Aussage an

Nach einer Messerattacke gegen seinen Freund hat der 29 Jahre alte Beschuldigte vor dem Landgericht eine Aussage angekündigt. Dem Angeklagten wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Der damals 33 Jahre alte Geschädigte sei bei dem Angriff im August 2015 in Berlin-Kreuzberg im Oberkörper getroffen worden. Die beiden Verteidiger des 29-Jährigen erklärten zu Prozessbeginn am Dienstag, ihr Mandant werde sich am zweiten Verhandlungstag äußern.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte zunächst in einen Streit mit einem jüngeren Bruder des Geschädigten geraten war. Als der 33-Jährige schlichten wollte, habe der 29-Jährige mit einem Klappmesser in die Brust seines langjährigen Freundes gestochen - laut Ermittlungen mit lebensbedrohlichen Folgen.

Der Angeklagte muss sich zudem wegen sexueller Nötigung und Bedrohung verantworten. Er soll im Oktober 2016 auf einer Grünfläche in einem Gewerbepark im Stadtteil Mariendorf eine Frau angegriffen und unter Schlägen sexuelle Handlungen verlangt haben. Als eine Zeugin auf das Geschehen aufmerksam wurde, habe er von der Geschädigten abgelassen, heißt es in der Anklage. Der Prozess wird am 20. April fortgesetzt.

Letzte Änderung: Dienstag, 18. April 2017 15:00 Uhr

