Zwei tote Männer in Auto entdeckt

Schlimme Entdeckung am Ostermontag: Ein Spaziergänger findet außerhalb einer Ortschaft im Havelland ein Auto mit zwei Leichen.

Priort (dpa) - Zwei Leichen sind in einem Auto bei Priort in Brandenburg gefunden worden. Ein Notarzt habe am Montag nur noch den Tod der beiden Männer feststellen können, teilte der Lagedienst der Brandenburger Polizei mit. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Ein Polizeisprecher sagte, dass zur Todesursache momentan nichts gesagt werden könne.