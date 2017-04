Zwei Leichen in Auto an Straßenrand entdeckt

Zwei männliche Leichen sind in einem Auto bei Priort (Havelland) entdeckt worden. Ein Notarzt habe am Montag nur noch den Tod der beiden Insassen feststellen können, teilte der Lagedienst der Brandenburger Polizei mit. Die Hintergründe seien noch völlig unklar, Beamte am Tatort. Ein Zeuge habe sich gegen 14.45 Uhr gemeldet und von dem Fund berichtet. Das Auto stehe an einer Straße.

Letzte Änderung: Montag, 17. April 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

