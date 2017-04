SOS Kinderdorf erhält Förderung für Flüchtlingsarbeit

Das Hilfsprogramm «Bündnis für Brandenburg» setzt seine Unterstützung im Land fort. Das SOS Kinderdorf Lausitz in Cottbus erhält knapp 23 800 Euro für einen Sozialpädagogen, der sich vorwiegend um Flüchtlingsfamilien kümmert, wie die Staatskanzlei am Montag in Potsdam mitteilte. Dadurch könne der Verein den Sozialpädagogen vorerst bis zum Jahresende beschäftigen. Das institutionsübergreifende «Bündnis für Brandenburg» war Ende 2015 ins Leben gerufen worden. Es hat zum Ziel, die Integration Geflüchteter zu fördern. Das Land gewährt Zuwendungen für modellhafte Projekte.

Letzte Änderung: Montag, 17. April 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen