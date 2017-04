dpa

IGA nennt erste Besucherzahlen erst nach Ostern

Berlin (dpa/bb) - Vier Tage nach Eröffnung der Internationalen Gartenausstellung (IGA) wollten die Veranstalter am Montag noch keine Besucherzahlen nennen. Das Interesse sei trotz des kühl-regnerischen Wetters groß, sagte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage. Beispielsweise sei das am Sonntag begonnene Kirschblütenfest gut besucht. Genaue Gästezahlen wollen die Veranstalter am Dienstag bekanntgeben. Auf dem Gelände konnten sich Besucher am Montagmittag entspannt bewegen, die Wege waren nicht überfüllt. Einzig am Haupteingang bildete sich eine Menschenschlange, da nur eine Kasse geöffnet war. Die IGA war am vergangenen Donnerstag vom Bundespräsidenten eröffnet worden.

Letzte Änderung: Montag, 17. April 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

