Erste IGA-Besucherzahlen nach Ostern

Kaum Warteschlangen und entspanntes Treiben im Park: Von Besucheransturm ist auf der Berliner IGA nicht viel zu spüren. Das Interesse sei trotzdem groß, sagen die Veranstalter. Wie groß, wollen sie allerdings vorerst nicht verraten.

Beispielsweise sei das am Sonntag begonnene Kirschblütenfest gut besucht. Genaue Gästezahlen wollen die Veranstalter am Dienstag bekanntgeben. Auf dem Gelände konnten sich Besucher am Montagmittag entspannt bewegen, die Wege waren nicht überfüllt. Einzig am Haupteingang bildete sich eine Menschenschlange, da nur eine Kasse geöffnet war.