Feuer in Keller: Wohnhaus mit 26 Menschen evakuiert

Wegen eines Kellerbrandes ist in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) ein Wohnhaus mit 26 Menschen evakuiert worden. Rettungskräfte brachten zwei der Bewohner mit einer Rauchvergiftung in der Nacht zu Montag in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Das Haus sei vorerst nicht mehr bewohnbar. Warum es im Keller des Mehrfamilienhauses mit sechs Etagen brannte, ist noch nicht geklärt. Die Polizei prüft, ob es sich um schwere Brandstiftung handeln könnte.

Letzte Änderung: Montag, 17. April 2017 13:40 Uhr

