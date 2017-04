dpa

Taxifahrer entgeht vermutlich nur knapp Raubüberfall

Ein Berliner Taxifahrer ist wohl nur knapp einem Raubüberfall entkommen. In der Nacht zu Montag stieg in Köpenick eine Frau zu dem 59-Jährigen in den Wagen und ließ sich wenige Kilometer weit in Richtung S-Bahnhof Köpenick fahren, wie die Polizei mitteilte. Am Zielort angekommen, habe sie sich plötzlich anders entschieden und zurück gewollt in die Straße, aus der sie gekommen war.

Dort trat plötzlich ein Maskierter an das Taxi heran und wollte die Fahrertür öffnen - die aber war verriegelt. Der Taxifahrer flüchtete und fuhr zunächst in eine Sackgasse. Als er wendete, stieg die Frau aus, ohne zu bezahlen. Der Maskierte war dem Wagen in die Sackgasse gefolgt und schlug noch die Heckscheibe ein, bevor der Taxifahrer endgültig entkommen konnte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf einen Raubüberfall.

Letzte Änderung: Montag, 17. April 2017 13:30 Uhr

