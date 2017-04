Autofahrer missachtet Stopp-Schild: sechs Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall wegen eines missachteten Stoppschildes sind in Fürstenwalde (Oder-Spree) sechs Menschen verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Autofahrer fuhr am Sonntag trotz des Schildes auf eine Kreuzung, wo er mit einem vorbeifahrenden Auto eines 43-Jährigen zusammenstieß, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Unfallverursacher und sein 19 Jahre alter Beifahrer wurden schwer, die vier Insassen des anderen Autos leicht verletzt.

