FDP will Gesetze in Berlin mit «Mieten-TÜV» überprüfen

Rezepte, um den Anstieg der Mieten in der Hauptstadt zu bremsen, werden allenthalben gesucht und diskutiert. Eine generelle Lösung hat auch die FDP nicht - aber eine neue Idee.

Nötig sei so etwas auch auf Bundesebene. «Ich will daran erinnern, dass man im Jahr 2016 die Energieeinsparverordnung novelliert hat, und allein dadurch eine Baukostensteigerung von 16 Prozent zu verzeichnen war. Dies hat reale Auswirkungen auf Bauvorhaben und dadurch am Ende natürlich auf die Umlage der Miete», so Czaja.

Eine weitere Stellschraube sieht Czaja in der Landesbauordnung, also bei den Regeln, nach denen in Berlin gebaut wird. «Hier wäre eine bundeseinheitliche Regelung hilfreich», sagte er. «Wenn man das nicht möchte, wäre im Land Berlin eine Debatte darüber angezeigt, was nötig ist und was nicht.» Czaja: «Die Dachbegrünung und der individuell überdachte Fahrradstellplatz müssen am Ende von jedem Mieter bezahlt werden und verursachen Kosten. Die Frage ist, kann man und will man sich das leisten, oder hat man das Ziel, eine Miete in dieser Stadt zu erzielen, die für alle zahlbar ist.»