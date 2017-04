Berlin Volleys verlieren in Frankfurt

Die Berlin Volleys haben den vorzeitigen Einzug ins Playoff-Endspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft verpasst. Im zweiten Spiel der Halbfinalserie gegen die United Volleys RheinMain unterlag der Titelverteidiger am Ostersonntag in Frankfurt überraschend mit 1:3 (21:25, 23:25, 25:23, 23:25). Nachdem die Berliner die erste Begegnung acht Tage zuvor noch mit 3:0 gewonnen hatten, muss jetzt am kommenden Donnerstag (19.30 Uhr) in der Max-Schmeling-Halle die dritte Partie die Entscheidung bringen.

Im Endspiel wartet der VfB Friedrichshafen. Der Rekordmeister vom Bodensee hatte sich in seinem Halbfinale gegen die SWD powervolleys Düren mit 3:0 und 3:1 durchgesetzt.

In der Fraport Arena hatten die BR Volleys große Probleme, vier Tage nach dem Einzug ins Final Four der Champions League ihren Rhythmus zu finden. Im zweiten Satz führten sie schon komfortabel mit 16:11, verloren diesen Durchgang aber dennoch und lagen mit 0:2 zurück.

Im dritten Durchgang brachte eine Aufschlagsserie von Paul Carroll die Berliner sogar 20:14 in Führung. Doch Frankfurt startete erneut eine Aufholjagd, nur mit viel Glück retteten sich die Gäste in Satz vier. Doch dort schafften die BR Volleys nicht mehr die Wende.

Beim Verlierer war der Australier Carroll mit 21 Punkten erfolgreichster Angreifer. Auch Robert Kromm und Ruben Schott (je 14) punkteten für die Gäste im zweistelligen Bereich.

Letzte Änderung: Sonntag, 16. April 2017 18:30 Uhr

Quelle: dpa

