dpa

Berliner Türken reagieren gelassen auf Referendum

Am Ostersonntag endete die Abstimmung zu der umstrittenen Verfassungsänderung in der Türkei. Berlins Türken verfolgten den Ausgang - je nach politischem Lager - getrennt voneinander. Und friedlich.

Berlin (dpa/bb) - Alles in allem haben Berlins Türken den Ausgang des Verfassungsreferendums in ihrem Heimatland gelassen aufgenommen und das Ergebnis - je nach Lager - gefeiert oder bedauert. Als am frühen Sonntagabend bekannt wurde, dass 51,3 Prozent für die von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Verfassungsänderung gestimmt hatten, zeigte sich die Spaltung auch in der Bundeshauptstadt: Einige gingen frustriert nach Hause - andere feierten das von Erdogan als «Sieg» proklamierte Ergebnis mit Autokorsos und rot-weißen Flaggen.

Von den in Deutschland teilnehmenden Türken hatten laut der Wahlkommission aus Ankara 63,1 Prozent mit «Ja» gestimmt. Zu der Stimmverteilung der Türken aus Berlin und Umgebung lagen bis zum Montagmittag keine Zahlen vor. Die Verfassungsänderung gibt dem Präsidenten deutlich mehr Macht.

Insgesamt fielen die Reaktionen auf den Ausgang der Abstimmung nach Angaben der Polizei ruhig und friedlich aus. «Wir merken davon nichts», sagte ein Polizeisprecher. In einigen türkischen Cafés, Restaurants und Kneipen versammelten sich von Sonntagnachmittag an entweder Anhänger oder Gegner von Erdogan, um vor Fernsehern die verschiedenen türkischen Nachrichtensendungen zu verfolgen. Knapp 100 Unterstützer der kurdisch-linken Partei HDP kamen in einer Bar am Kottbusser Tor zusammen und warteten gespannt auf das Ergebnis.

Die im Ausland lebenden Türken und Deutschtürken mit doppelter Staatsangehörigkeit konnten bis zum vergangenen Sonntag ihre Stimme abgeben. 43,4 Prozent der in Berlin registrierten wahlberechtigten Türken nahmen an der Abstimmung teil. Die Stimmzettel wurden zur Auszählung in die Türkei gebracht.

