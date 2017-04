dpa

Abstimmungstag in der Türkei: In Berlin alles friedlich

Die Abstimmung zur umstrittenen Verfassungsänderung in der Türkei hat in Berlin bis zum späten Sonntagnachmittag zu keinerlei Problemen geführt. Alles sei ruhig und friedlich, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag. «Wir merken davon nichts.» Das Ergebnis der Abstimmung, mit der der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Macht ausbauen will, wurde für den späteren Abend erwartet, eine genaue Uhrzeit stand aber nicht fest.

In manchen türkischen Cafés, Restaurants und Kneipen versammelten sich am Nachmittag entweder Anhänger oder Gegner von Erdogan, um vor Fernsehern die verschiedenen türkischen Nachrichtensendungen zu verfolgen. In einer Kneipe am Kottbusser Tor in Kreuzberg saßen 20 bis 30 Unterstützer der kurdisch-linken Partei HDP zusammen und sahen drei Fernsehsender gleichzeitig. Die Stimmung war friedlich, Prognosen über einen Ausgang des Referendums wollte keiner abgeben. Alle rechneten mit einem sehr knappen Ergebnis.

Die Türken, die in Deutschland leben, konnten bis zum vergangenen Sonntag ihre Stimme abgeben. 43,4 Prozent der in Berlin registrierten wahlberechtigten Türken nahmen an der Abstimmung teil. Die Stimmzettel wurden zur Auszählung in die Türkei gebracht.

Quelle: dpa

