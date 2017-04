Polizei fasst zwei Verdächtige nach Angriff in S-Bahn

Nach dem Angriff auf eine Männergruppe in einer S-Bahn und am Bahnhof Berlin-Blankenburg hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die 20- und 22 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, in der Nacht zu Samstag drei andere Männer mit Tritten und Schlägen attackiert zu haben. Die Ermittler prüfen, ob das Tatmotiv etwas mit der sexuellen Orientierung der Opfer zu tun hat. Eines von ihnen ist homosexuell.

Ein Polizeisprecher sagte auf dpa-Anfrage am Montag, die beiden mutmaßlichen Täter seien bei einem anderen Polizeieinsatz aufgefallen. Auf sie passten die Personenbeschreibungen, die die Opfer den Beamten gegeben hätten.

Zwei der angegriffenen Männer hatten am Samstag Anzeige erstattet. Demnach waren die beiden und ein weiterer junger Mann in der Nacht zu Samstag nach einem Disco-Besuch von einer Gruppe junger Menschen attackiert worden. Der Staatsschutz ermittelt.

Letzte Änderung: Montag, 17. April 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen