Rund 80 Demonstranten bei Ostermarsch in Frankfurt (Oder)

Dutzende Demonstranten haben sich am Sonntag in Frankfurt (Oder) zum traditionellen Ostermarsch zusammengefunden. Rund 80 Teilnehmer, darunter Familien, kamen und damit etwas mehr als im vergangenen Jahr, wie die Organisatoren mitteilten. Der Demonstrationszug habe unter anderem an einer Flüchtlingsunterkunft vorbeigeführt.

Ein Friedensnetzwerk in der Grenzstadt hatte zu dem Ostermarsch aufgerufen und forderte unter anderem ein Ende von Auslandseinsätzen der Bundeswehr und das Verbot von Atomwaffen. Den Ostermarsch gibt es dort schon seit der Wende, wie es weiter hieß.

Für Ostermontag plant ein anderes Netzwerk einen Ostermarsch in Cottbus. Ostermärsche gibt es auch in anderen Städten Deutschlands. Die Wurzeln liegen im Protest gegen das atomare Wettrüsten während des Kalten Krieges.

