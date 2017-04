dpa

Union klettert nach 3:1-Sieg auf Relegationsplatz

Mit einer furiosen Energieleistung hat der 1. FC Union Berlin seine Mini-Krise überwunden und sich im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Nach zuvor drei sieglosen Spielen in Serie gewannen die Eisernen am Sonntag mit 3:1 (1:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern und vergrößerten die Abstiegssorgen der Gäste. Dank der Treffer von Damir Kreilach (14. Minute), Sebastian Polter (85.) und Philipp Hosiner (88.) vor 21 379 Zuschauern schob sich Union an Eintracht Braunschweig vorbei auf den Relegationsrang drei. Damit geht das Team von Trainer Jens Keller gestärkt ins Spitzenspiel beim VfB Stuttgart am kommenden Spieltag.

Nachdem Kreilach zuletzt in Hannover und Düsseldorf noch jeweils ein Eigentor unterlaufen war, wurde der Kroate an seinem 28. Geburtstag mit seinem Treffer (14. Minute) zunächst zum gefeierten Helden. Doch wie schon nach der 2:0-Führung bei Fortuna Düsseldorf präsentierte sich das Keller-Team zunächst nicht konsequent genug. Ein Doppelschlag in der Schlussphase ließ die Heimfans dann doch noch jubeln.

Die englische Woche mit nur einem Punkt aus drei Spielen war Union nicht mehr anzumerken. Von Beginn machte das Heimteam mächtig Druck. Schon nach 50 Sekunden kam Steven Skrzybski zur ersten Gelegenheit, verzog aber leicht. Der starke Felix Kroos schickte wenig später Polter, der jedoch völlig frei an Lauterns Torwart Julian Pollersbeck (4.) scheiterte.

Vor allem die Rückkehr von Stephan Fürstner ins Union-Team machte sich positiv bemerkbar. In den vergangenen drei Partien hatte der 29-Jährige nach einem Eingriff am Knie gefehlt, sicherte nun gewohnt umsichtig im defensiven Mittelfeld ab und ermöglichte Kroos Freiheiten für den Spielaufbau.

Kapitän Kroos leitete auch den Führungstreffer ein, nach Flanke von Skrzybski setzte sich Kreilach im Zentrum gegen Lauterns Phillipp Mwene durch. Nach dem Tor verloren die Berliner jedoch ihren Anfangsschwung, ließen die zunächst harmlosen Gäste besser ins Spiel kommen. Nur zaghaft kamen die Pfälzer vor das Union-Tor - und nutzten ihre erste große Chance durch Gaus zum Ausgleich. Der Gegentreffer weckte Union wieder auf. Zunächst forderte das Publikum mehrfach vergeblich Elfmeter, Polter per Kopf und Hosiner sorgten am Ende aber für den verdienten Sieg.

