Auto fährt gegen Baum: Zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der B87 bei Schlieben (Elbe-Elster) sind ein Autofahrer und sein Beifahrer verletzt worden. Der Wagen kam in der Nacht zum Sonntag aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. Zuerst hatte die «Lausitzer Rundschau» online berichtet. Andere Autos seien nicht beteiligt gewesen.

Der Beifahrer wurde den Angaben zufolge im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam in eine Klinik in Berlin-Marzahn, der Autofahrer in ein Krankenhaus in Herzberg. Wie alt die Männer sind, blieb zunächst unklar.