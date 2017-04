Polizei-Azubi streitet mit Autofahrerin über Fahrweise

Nach einem Streit mit einer Autofahrerin in Berlin-Westend über ihre Fahrweise hat ein Auszubildender der Berliner Polizei eine Anzeige wegen Amtsanmaßung kassiert. Gegen den 22 Jahre alten Autofahrer, der sich als Zivilpolizist ausgegeben haben soll, werde zudem wegen Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Vorfall am Samstag auf dem Kaiserdamm soll sich so abgespielt haben: Die 56-Jährige bog in die Straße ein, auf der der angehende Polizist fuhr. Weil sie dabei nach dessen Aussagen nicht auf den Fließverkehr achtete, habe er gebremst und dann die Lichthupe betätigt. Die Frau soll ihm daraufhin den Mittelfinger gezeigt haben.