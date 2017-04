dpa

Couch fängt Feuer: Ehepaar mit Rauchvergiftung in Klinik

Bei einem Wohnungsbrand in Hermsdorf (Dahme-Spreewald) haben eine Frau und ihr Ehemann eine Rauchvergiftung erlitten. Die beiden wurden am Sonntagvormittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. Warum eine Couch in dem Nebengebäude eines Wohnhauses Feuer fing, blieb unklar. Gemeinsam mit der Vermieterin habe das Ehepaar die Flammen selbst löschen können. Ob die Vermieterin bei dem Brand verletzt wurde, blieb unklar. Als das Feuer ausbrach, habe sich nur der Mann in der Wohnung aufgehalten, hieß es.

Letzte Änderung: Sonntag, 16. April 2017 15:10 Uhr

