dpa

Fahrer rast: Polizei in Zivil dahinter

So hat sich ein Autofahrer seine «Spritztour» in Berlin-Reinickendorf wohl nicht vorgestellt: Zuerst ließ der 23-Jährige an einer roten Ampel den Motor mehrmals aufheulen, fuhr dann mit quietschenden Reifen auf die A111 und überschritt dort die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern um mehr als 50. Was er nicht wusste: Die Polizei erlebte alles live mit.

Ein unscheinbarer Wagen der Autobahnpolizei in Zivil stand am Samstagabend direkt hinter dem Fahrer an der roten Ampel auf dem Kurt-Schumacher-Damm, wie die Sicherheitskräfte am Sonntag mitteilten. Der Mann müsse sich jetzt auf ein Bußgeld von mehreren hundert Euro und ein mehrmonatiges Fahrverbot einstellen.

Letzte Änderung: Sonntag, 16. April 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

