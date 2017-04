Auto und Kleintransporter kollidieren: ein Schwerverletzter

Beim Zusammenstoß zweier Wagen in Berlin-Rummelsburg ist ein 49-Jähriger schwer verletzt worden. Sein Auto prallte am Samstag mit dem Kleintransporter eines 30-Jährigen zusammen, der zuvor in einer Kurve aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der jüngere Fahrer blieb unverletzt. Der 49-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Er kam mit einer Kopfverletzung und Verstauchungen an den Händen in eine Klinik.

Letzte Änderung: Sonntag, 16. April 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

