Linienbus mit Gegenstand beworfen: Seitenscheibe beschädigt

Ein Linienbus ist während der Fahrt in Berlin-Tegel mit einem unbekannten Gegenstand beworfen und beschädigt worden. Eine Seitenscheibe des Busses der Linie 125 wurde in der Nacht zum Sonntag an der Kreuzung Gorkistraße/Ziekowstraße getroffen, Verletzte gab es nicht, wie die Polizei mitteilte. Der Busfahrer berichtete demnach, dass der Wurf aus einer Gruppe von fünf Jugendlichen kam, die er davor zum Aussteigen aufgefordert hatte, weil sie ihn beleidigt hätten.

Letzte Änderung: Sonntag, 16. April 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

