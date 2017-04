Mann nach Streit mit Stichverletzung in Klinik

Ein Mann ist bei einem Streit in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Der 44-Jährige erlitt am Samstagabend in der Straße Alt-Moabit bei der Auseinandersetzung mit einer anderen Person eine Stichverletzung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ob es sich um ein Messer handelte, blieb unklar. Der Mann musste in einer Klinik operiert werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der andere Beteiligte flüchtete.

