Drogen und Tausende Euro entdeckt: Festnahme

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist die Polizei auf ein Drogenlager gestoßen. Am späten Freitagabend fanden sie dort unter anderem mehr als 200 Tabletten - vermutlich Ecstasy -, sowie 1000 Gramm Amphetamin und Methamphetamin in Pasten- und Pulverform, wie die Sicherheitskräfte am Samstag mitteilten. Dazu kamen mehrere Packungen verschreibungspflichtiger Medikamente, Verpackungs- und Abfüllmaterial, Feinwaagen, Mobiltelefone und einige Tausend Euro Bargeld.

Die beiden 33 und 41 Jahre alten Mieter - eine Frau und ein Mann - wurden den Angaben zufolge wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln und wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz festgenommen. Beide seien bereits wegen solcher Delikte bekannt. Vor der Durchsuchungsaktion hatte die Polizei beobachtet, wie mehrere Personen kurzzeitig in der Wohnung verschwunden waren - vermutlich, um sich mit Drogen zu versorgen.

