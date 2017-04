dpa

Neun Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf Usedom

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Zinnowitz auf der Insel Usedom sind am Samstag neun Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Aus ungeklärter Ursache waren ein Auto aus dem Bördekreis in Sachsen-Anhalt mit einem Fahrzeug aus Berlin zusammengestoßen, teilte die Polizei in Neubrandenburg mit. Während die beiden 51 Jahre alten Fahrer mit leichten Verletzungen davonkamen, wurden in dem Auto aus Sachsen-Anhalt zwei 46 und 67 Jahre alte Frauen schwer verletzt. Ein 72-jähriger Mitfahrer erlitt zudem leichte Verletzungen. In dem Berliner Fahrzeug wurde eine 16-Jährige sowie ein achtjähriger Junge schwer, ein 12-jähriger Junge und ein zehn Monate altes Baby leicht verletzt.

An der medizischen Erstversorgung der Unfallopfer waren ein Hubschrauber,vier Rettungswagen und ein Notarzt beteiligt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Wolgast und Greifswald gebracht. Die Fahrbahn wurde für mehrere Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80 000 Euro geschätzt. An den beiden Fahrzeugen - beides Geländewagen - entstand Totalschaden.

