Chance: Union will mit Sieg gegen Lautern unter Top-Drei

Der 1. FC Union Berlin hat am Ostersonntag die Chance, im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wieder unter die Top-Drei der Tabelle zu klettern. Mit einem Sieg über den 1. FC Kaiserslautern (13.30 Uhr/Sky) würden die viertplatzierten Köpenicker (51 Punkte) an Eintracht Braunschweig (54) vorbeiziehen. Die Braunschweiger verloren am Samstag im Niedersachsen-Derby bei Hannover 96 (56) mit 0:1. Auch der VfB Stuttgart (54), der am Montag bei Arminia Bielefeld antritt, ist für Union bei einem hohen Erfolg in Reichweite.

Die Berliner wollen gegen die abstiegsbedrohten Lauterer ihre Serie von drei Spielen ohne Sieg beenden. «Die ganze Mannschaft hat eine gewisse Druck-Situation gespürt. Was eigentlich nicht sein dürfte, wir haben schließlich tolle Dinge zu erreichen», sagte Trainer Jens Keller. "Wir können befreit aufspielen. Das war in den letzten drei Spielen nicht der Fall.»

