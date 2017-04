Betrunkener Autofahrer rammt Verkehrsschild

Ein betrunkener Autofahrer hat in Berlin-Schöneberg ein Verkehrsschild gerammt und sich dabei Schnittverletzungen zugezogen. Der 30 Jahre alte Mann wollte am Freitag nach links abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle und prallte mit seinem Wagen gegen ein Verkehrsschild auf einer Mittelinsel, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mit Schnittverletzungen kam der 30-Jährige ins Krankenhaus. Da er mit Alkohol am Steuer saß, beschlagnahmten die Beamten den Führerschein.

Letzte Änderung: Samstag, 15. April 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

