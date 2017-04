Betrunkener Mann am Steuer: Frau wirft sich auf Motorhaube

Mit einer nicht ungefährlichen Methode hat eine Frau in Berlin-Friedrichshain versucht, eine Trunkenheitsfahrt zu stoppen. Sie warf sich auf die Motorhaube eines Wagens, in dem ein betrunkener Mann am Steuer saß, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dieser fuhr am Samstagmorgen dennoch los und touchierte mehrere abgestellte Wagen. Die Frau stürzte auf die Straße. Sie wurde leicht verletzt. Der Fahrer und die Frau kannten sich, wie die Polizei sagte.

Letzte Änderung: Samstag, 15. April 2017 11:00 Uhr

Quelle: dpa

