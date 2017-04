CDU-Fraktionschef Graf: Besinnung auf christliche Werte

Terror, Globalisierung, Populismus: Vielen Menschen macht die Welt, wie sie ist, schlichtweg Angst. Ein Berliner Politiker verweist auf einen Wertekodex, der ihnen bei der Orientierung helfen könne.

Berlin (dpa/bb) - Der deutschen Gesellschaft würde nach Einschätzung von Berlins CDU-Fraktionschef Florian Graf eine Besinnung auf christliche Werte gut tun. Internationale Krisen und Terror hätten das Zusammenleben in Deutschland in den letzten Jahren verändert, sagte Graf der Deutschen Presse-Agentur. «Auf der anderen Seite steht eine sehr aufgeheizte politische Situation, geprägt von Links- und Rechtspopulisten.» Viele Menschen hätten Angst und Sorgen vor der Globalisierung, fühlten sich abgehängt und teilweise vernachlässigt von der etablierten Politik.

«In einer solchen Zeit sind christliche Werte und das christliche Menschenbild gefragter denn je, weil sie Orientierung geben», sagte Graf. «Das Reformationsjahr und der bevorstehende evangelische Kirchentag in Berlin sind ein willkommener Anlass, sich wieder stärker zu diesen Werten zu bekennen.» Diese seien im übrigen ein gutes Fundament für jeden, friedlich zusammenzuleben, ohne dass er dem christlichen Glauben angehören müsse.

Aus dem christlichen Bild vom Menschen folge das Bekenntnis zur Unantastbarkeit der Menschenwürde, erläuterte Graf. «Die Würde aller Menschen ist gleich.» Dies gelte unabhängig etwa von Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Alter, religiöser oder politischer Überzeugung. Aber: «Unsere Debattenkultur in der Politik, aber auch der Umgang miteinander auf der Straße oder im vermeintlich anonymen Bereich des Internets zeigen, dass wir uns von diesem christlichen Idealbild zunehmend entfernen.» In der heutigen Debattenkultur laufe «einiges schief», so Graf.