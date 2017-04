Hertha mit Auswärts-Negativrekord

Trotz der achten Auswärts-Niederlage bleibt Hertha BSC auf Europa-Kurs. Die direkten Verfolger verlieren ebenfalls. In Mainz zeigen die Berliner erneut eine schwache Leistung auf fremdem Platz. Den Negativrekord kommentiert Pal Dardai mit einem Augenzwinkern.

Mainz (dpa) - Hertha BSC hat selbst beim abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 den Auswärts-Negativrekord nicht verhindern können. Nach einer schwachen Vorstellung verloren die Berliner beim 0:1 (0:1) am Samstag das achte Mal in Serie auf fremdem Platz - so oft wie zuvor noch nie in der Fußball-Bundesliga. Vor 30 579 Zuschauern sorgte Innenverteidiger John Anthony Brooks mit einem Eigentor (45./+1 Minute) für den ersten Mainzer Heimsieg gegen die Hertha seit September 2009.