Gebäude ohne Besitzer: in Brandenburg immer seltener

In vielen brandenburgischen Städten sind herrenlose Gebäude aus dem Stadtbild nahezu verschwunden. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Echte herrenlose Gebäude, sprich Schrottimmobilien, gibt es in Potsdam nach unserer Ansicht nicht», sagt ein Sprecher der Stadt Potsdam. Bei unbekannten Besitzverhältnissen trete meist ein gesetzlicher Vertreter, oft die Stadt selbst, auf und mache den Besitzer ausfindig. Aktuell würden in Potsdam 30 Grundstücke durch gesetzliche Vertreter betreut und verwaltet.

Letzte Änderung: Samstag, 15. April 2017 08:30 Uhr

Quelle: dpa

