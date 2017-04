dpa

Zehnjähriger auf Spritztour mit Motorrad unterwegs

Die Spritztour eines Zehnjährigen mit einem Motorrad ist von der Polizei in Potzlow (Uckermark) gestoppt worden. Bei einer Polizeikontrolle war er am Donnerstagabend angehalten worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion am Freitag. Auf dem ersten Blick wurde nach den Angaben nicht erkannt, dass ein Kind die Maschine lenkte. Der Junge - er trug zumindest vorschriftsmäßig einen Helm - war mit einer 125-Kubikmeter-Maschine unterwegs. Verletzt wurde niemand. Der Minderjährige wurde den Eltern übergeben. Wem das Motorrad gehörte, konnte die Polizei nicht sagen.

Letzte Änderung: Freitag, 14. April 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

