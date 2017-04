dpa

Weiter keine Online-Tickets auf IGA-Internetseite

Auf der Internetseite der IGA konnten auch am Karfreitag noch keine Tickets gekauft werden. «Der Onlineshop der IGA Berlin 2017 ist zurzeit wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar. Wir arbeiten daran, Ihnen den Service möglichst schnell wieder anbieten zu können», hieß es auf der Seite. Per Twitter teilte die IGA mit, das Rechenzentrum des Online-Shop-Anbieters sei überlastet. Eintrittskarten könnten an den Kassen oder über den Internet-Ticket-Verkäufer Eventim gekauft werden. Dort kosten die Karten allerdings etwas mehr.

Schon vor Beginn der Schau war es zu kleineren technischen Pannen gekommen. Die telefonische Auskunftsstelle der IGA war am Donnerstagvormittag stundenlang nicht besetzt. Und wer über das Internet die 20 Euro teuren Eintrittskarten kaufen wollte, scheiterte schon am Donnerstag, dem Eröffnungstag.

