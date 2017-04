Füchse wollen gegen Flensburg Sieg über Top-Drei-Team

Gegen die besten drei Teams der Bundesliga warten die Füchse Berlin diese Saison noch auf einen Sieg. Der Erfolg soll nun gegen Flensburg her. Das Hinspiel-Duell mit dem Tabellenführer war bereits knapp.

Berlin (dpa/bb) - Mit großem Respekt, aber ohne Ehrfurcht gehen die Füchse Berlin in das Spitzenspiel gegen Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt. Am Ostersonntag will der Tabellen-Vierte endlich den ersten Saisonsieg gegen ein Team aus den Top-Drei der Handball-Bundesliga feiern. «Der fehlt uns noch», sagte Coach Trainer Velimir Petkovic. Der sportliche Leiter Volker Zerbe ist aber optimistisch: «Gegen die Rhein-Neckar Löwen haben wir schon einen Punkt geholt, jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen.»