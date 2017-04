ALBA vor schwerer Auswärtsaufgabe in Bamberg

ALBA Berlin geht als klarer Außenseiter in das Prestigeduell bei Brose Bamberg. Immerhin ist Akeem Vargas trotz seiner Disqualifikation gegen Tübingen dabei.

Berlin (dpa) - Durch die schwere Auswärtsaufgabe bei Meister Brose Bamberg will Außenseiter ALBA Berlin wichtige Schlüsse für die K.o.-Runde in der Basketball-Bundesliga ziehen. «Wir müssen jedes verbleibende Punktspiel nutzen, um uns auf die Playoffs vorzubereiten», sagte Trainer Ahmet Caki vor der Partie am Ostersonntag. Zunächst muss aber erstmal die Qualifikation gelingen - durch die Niederlage von Konkurrent Bonn könnten die Berliner mit einem Überraschungscoup beim Tabellenzweiten vorerst wieder Rang fünf übernehmen.

Nach seiner Disqualifikation beim Sieg gegen Tübingen ist Nationalspieler Akeem Vargas froh, dass er von der Liga nicht gesperrt wurde. «Ich war sehr dankbar und bin happy, dass ich der Mannschaft in Bamberg helfen kann», sagte der Flügelspieler. «Es gibt sicherlich leichtere Gegner. Bamberg hat sehr viel Qualität.» Durch die Teilnahme an der Euroleague musste Brose zuletzt die Strapazen zahlreicher Partien verkraften, am Donnerstag gewann das Team von Erfolgstrainer Andrea Trinchieri noch in Tübingen. Guard Vargas erwartet dennoch eine emotionale und intensive Partie. «Wenn beide Teams aufeinandertreffen, ist das immer brisant. Die Müdigkeit wird da kein Faktor sein», sagte der 26-Jährige. «Am Ende hängt es ohnehin von uns ab, ob wir eine Überraschung schaffen», ergänzte Forward Malcolm Miller.