Brand im ehemaligen Kino Kosmos in Berlin

Das ehemalige Kino Kosmos in Berlin ist durch ein Feuer teilweise zerstört worden. Der Brand sei am Karfreitag in den frühen Morgenstunden an Plastikcontainern neben dem Gebäude ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits Schaufenster im Erdgeschoss und in der ersten Etage zerstört. Der Brand griff auch auf ein Büro in dem Gebäude über. Die 18 Feuerwehrleute konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, wie es hieß. Verletzt wurde niemand.

Medienberichten zufolge bestand der Verdacht auf Brandstiftung. Die Polizei bestätigte das auf Anfrage nicht.

Das «Kosmos» war 1961 als modernstes Kino der DDR eröffnet worden. Nach der Wende wandelte es das Filmunternehmen UFA in das erste Multiplex-Kino in den neuen Bundesländern um. Einige Jahre später wurde es geschlossen. 2005 hat ein Eventbetreiber das Gebäude übernommen und vermietet die Räume für Veranstaltungen.

