Polizei stellt Einbrecher am Tatort

Polizisten haben in der Tiefgarage eines Wohnhauses in Berlin-Charlottenburg einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie beobachtet hatte, wie der Mann am späten Donnerstagabend eine Haustür mit einem Schraubendreher aufbrach. Die Beamten erwischten den Mann dann in der Tiefgarage mit einem teuren Fahrrad, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In seiner Jacke und seinem Rucksack fanden sie nicht nur den besagten Schraubendreher, sondern auch Schmuck, Uhren und ein Handy. Sie entdeckten zudem zwei aufgebrochene Türen zu Kellerverschlägen. Es wird nun ermittelt, ob die Gegenstände in den Taschen des Mannes aus dem Keller stammen.

Letzte Änderung: Freitag, 14. April 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

