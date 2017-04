dpa

S-Bahn will in hunderten Wagen Kameras nachrüsten

Berlin (dpa/bb) - Die S-Bahn Berlin will die Video-Überwachung in ihren Zügen deutlich ausbauen. Wie Geschäftsführer Peter Buchner der Deutschen Presse-Agentur sagte, verhandelt das Unternehmen mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg darüber, Kameras in den Zügen der West-Ost-Verbindung und der Nord-Süd-Strecken nachzurüsten. Die Gesamtkosten für alle betroffenen 500 Viertelzüge bezifferte Buchner auf etwa 250 Millionen Euro. Ungeklärt ist demnach zwischen den Ländern und der S-Bahn aber noch, wer die Kosten für neue Kameras übernimmt. Eine weitere Herausforderung bestehe darin, während der Nachrüstung genügend Züge auf den Strecken zu haben. Die S-Bahn müsse uneingeschränkt fahren, sagte Buchner.

