Luise Befort: Von Zauberei und Magie schon immer angetan

Schauspielerin Luise Befort (20) war schon immer von Zauberei und Magie fasziniert. In der Vergangenheit habe sie viele Fantasyromane gelesen, etwa «Harry Potter» oder Bücher von Cornelia Funke, sagte sie der «Berliner Morgenpost» (Donnerstag). «Ich finde, man sollte sich diese Welt auch wieder ab und zu in den Alltag holen.» Wenn man sich behalte, dass es etwas wie Magie geben könne, sei dies etwas Wunderschönes, so die Schauspielerin weiter. Derzeit spielt die gebürtige Berlinerin in der Fernsehproduktion «Club der roten Bänder». Auch in der Fantasyserie «Armans Geheimnis» ist sie zu sehen.

