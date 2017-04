dpa

Berliner Wildschweine verschmähen belegte Brote

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Berliner Wildschweine ernähren sich seltener als bislang angenommen von Abfällen der Städter. Bei einer Analyse der Mageninhalte von in Berlin und Brandenburg gejagten Schwarzkitteln fanden sich lediglich in 9 von knapp 250 Fällen Plastikteilchen und menschliche Nahrung wie Brot mit Wurst und Käse. Das teilte das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung am Donnerstag unter Berufung auf eine aktuelle Studie im Fachblatt «Plos One» mit.

«Überraschenderweise fressen Wildschweine in Berlin und Brandenburg fast ausschließlich natürliche Nahrungsmittel, vorrangig Eicheln, Engerlinge, Fasern oder auch Mais», erklärte die für die Studie verantwortliche Wissenschaftlerin Milena Stillfried. Das Nahrungsangebot von Stadt und Land unterscheide sich in anderer Hinsicht: Bei Berliner Schweinen waren die Mageninhalte energiereicher, was sich die Forscher durch dort verfügbare Eicheln und Bucheckern erklären. In Brandenburg dominierten eher nahrungsarme Kiefernwälder, hieß es.

Trotz der Ergebnisse betonen die Forscher, dass es weiter wichtig sei, Wildschweine nicht zu füttern und Mülleimer und Kompostbehälter zu sichern. Noch nutzten die Tiere auch in der Stadt eher natürliche Lebensräume wie die Waldgebiete. Die Tiere seien aber sehr lernfähig.

Letzte Änderung: Donnerstag, 13. April 2017 14:10 Uhr

Quelle: dpa

