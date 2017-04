Dortmunder Anschlag: Sicherheitsvorkehrungen «angepasst»

Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat die Berliner Polizei bei mehreren Veranstaltungen am Osterwochenende die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Details wurden aber wie üblich nicht genannt.

Sowohl zur Eröffnung der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Marzahn am Donnerstag wie auch zu einem Zweitligaspiel von Union Berlin am Sonntag seien das Vorgehen und die Planungen «angepasst» worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Natürlich habe man sich nach den Ereignissen in Dortmund die Gegebenheiten angesehen und entsprechende Schlüsse gezogen.