Obdachlose in S-Bahnen bekommen Helfer

Obdachlose in Zügen der Berliner S-Bahn bekommen spezielle Helfer. Wie die Berliner Stadtmission am Donnerstag mitteilte, wurden zwei neue Stellen geschaffen, um die oft körperlich schwer gezeichneten Menschen zu unterstützen. Es gehe darum, sie an vorhandene Hilfsangebote heranzuführen und mit ihnen wieder Perspektiven zu entwickeln, denn die Menschen hätten sich oftmals selbst aufgegeben. Fahrgäste und S-Bahnpersonal seien diesbezüglich hilflos. Die neuen von der S-Bahn Berlin finanzierten mobilen Helfer und ihre Herangehensweise sollen am kommenden Donnerstag vorgestellt werden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 13. April 2017 13:10 Uhr

Quelle: dpa

