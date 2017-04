Mopedfahrer von Auto angefahren

Ein 39 Jahre alter Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Reinickendorf verletzt worden. Laut Polizei übersah ihn ein 53-jähriger Autofahrer am Mittwochabend, als er links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen. Der Mopedfahrer kam mit einem gebrochenen Arm und Nasenbein sowie einem Schädelhirntrauma in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Letzte Änderung: Donnerstag, 13. April 2017 08:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen