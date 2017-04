dpa

Transporter steht in Flammen: Brandstiftung vermutet

Ein Transporter hat in Berlin-Oberschöneweide gebrannt. Zeugen hatten die Flammen in der Nacht zum Donnerstag bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Das Feuer konnte gelöscht werden, das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Letzte Änderung: Donnerstag, 13. April 2017 07:40 Uhr

