Fußgänger von Auto angefahren: Schwer verletzt in Klinik

Ein 37 Jahre alter Mann ist in Berlin-Schöneberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Zeugenaussagen soll er in der Nacht zum Donnerstag von einer Mittelinsel bei Rot auf die Fahrbahn getreten sein, wie die Polizei mitteilte. Dort erfasste ihn der Wagen eines 23-jährigen Autofahrers. Der Fußgänger kam mit einem Schädelhirntrauma und einem Unterschenkelbruch in eine Klinik. Er soll Alkohol getrunken haben.

Letzte Änderung: Donnerstag, 13. April 2017 07:20 Uhr

Quelle: dpa

