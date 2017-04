dpa

Union Berlin kann bei St. Pauli wohl mit Fürstner planen

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin kann für das Spiel beim FC St. Pauli mit Stephan Fürstner planen. Die Schienbeinverletzung des defensiven Mittelfeldspielers ist soweit abgeklungen. «Stephan hat am Mittwoch wieder voll mittrainiert. Ich gehe davon aus, dass es geht», sagte Trainer Jens Keller vor der Partie des Tabellenzweiten am Freitag (18.30 Uhr) in Hamburg.

Allerdings kann Union am Millerntor nicht mit seiner besten Formation auflaufen. Innenverteidiger Roberto Puncec büßt eine Gelb-Rot-Sperre ab. Ihn dürfte Emanuel Pogatetz ersetzten. Stammkeeper Jakob Busk und Linksverteidiger Kristian Pedersen fallen weiterhin wegen ihrer Muskelfaserrisse im Oberschenkel aus.

Die Berliner treffen auf einen starken Gegner. Das lange Zeit am Tabellenende abgeschlagene St. Pauli hat sich mittlerweile gefangen und holte im Jahr 2017 schon 13 Punkte. «St. Pauli hat auch einen guten Lauf. Es wird bestimmt ein interessantes Spiel», sagte Keller.

Bisher konnte Union bei neun Versuchen noch nie auf St. Pauli gewinnen. Gelänge dies diesmal, wäre es der fünfte Sieg in Serie für die Köpenicker. Das gab es in der Zweitliga-Historie des Vereins erst einmal unter Trainer Georgi Wassilew in der Saison 2001/02.

