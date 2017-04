dpa

Schauspielerin Charlize Theron schwärmt von Berlin

Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (41, «Mad Max: Fury Road») schwärmt von der deutschen Hauptstadt. «Berlin ist ohne Zweifel eine meiner fünf liebsten Städte weltweit», sagte die Südafrikanerin der Deutschen Presse-Agentur. «Ich liebe Berlin!» Für den Dreh des Films «Aeon Flux» lebte sie dort ein halbes Jahr. «Es ist großartig, wenn man am Stück ein halbes Jahr an einem Ort verbracht hat und es einem sehr gefallen hat», so die 41-Jährige. «Man muss sich selbst eine Nachbarschaft aufbauen, dann hat man seine Lieblingsrestaurants und so weiter.» Wo auch immer sie sich länger aufhalte, versuche sie, sich in die Gemeinschaft einzufügen.

Besonders angetan ist sie vom Sommer in Berlin, dann sei die Stadt «einer der Plätze, wo ich am liebsten bin», sagte Theron. Aber es sei für sie auch völlig in Ordnung, wenn es regnet: «Auch wenn die Sonne einmal nicht scheint, ist das völlig in Ordnung! Es soll sich doch immer wie Europa anfühlen.»

Einige Drehtage hatte sie in Berlin und Umgebung auch für ihren nächsten Film: In «Atomic Blonde» stellt sie eine Spionin dar, die kurz vor dem Mauerfall gefährliche Doppelagenten aufspüren soll. Der Film soll in Deutschland Mitte August starten. Im Actionfilm «Fast & Furious 8», der gerade in den deutschen Kinos läuft, spielt Theron eine mysteriöse Kriminelle.

